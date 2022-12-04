Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 ноября — 4 декабря

Элли и Джоэл бегут от монстров в трейлере экшен-триллера «Одни из нас». Экранизация игры The Last of Us стартует в январе.
У «Ведьмака» появится спин-офф о Крысах с чернокожей Мистле. Проект пока не подтверждён официально.
Король Теоден из «Властелина колец» раскритиковал сериал-приквел: «Это просто заколачивание денег». Смотреть его Бернард Хилл, конечно же, не собирается.
Инклюзивная компашка отправляется в приключение в трейлере приквела «Ведьмак: Происхождение». С бардом Лютиком на десерт.
Никакого BLM! «Уэнсдэй» Тима Бёртона раскритиковали за расизм. Ведь не бывает плохих темнокожих.
«Мы всего лишь поскребли по поверхности» — шоураннер «Уэнcдэй» обещает больше семейки Аддамс во втором сезоне. Если сериал продлят.
Элли, Джоэл и остальные на постерах экранизации игры The Last of Us. Все такие расово разнообразные.
Сыщик и его напарница на промо-кадре детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг. Премьера новой части — в декабре.
Гангстер Сильвестр Сталлоне обязательно вернётся — «Король Талсы» продлён на второй сезон. Сериал стартовал с рекордными показателями.
Секс-инструктор Юрий Стоянов и клыкастая Лукерья Ильяшенко в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы». Сериал вернётся к зрителям в декабре.
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