Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 ноября — 4 декабря

Элли и Джоэл бегут от монстров в трейлере экшен-триллера «Одни из нас». Экранизация игры The Last of Us стартует в январе.

У «Ведьмака» появится спин-офф о Крысах с чернокожей Мистле. Проект пока не подтверждён официально.

Инклюзивная компашка отправляется в приключение в трейлере приквела «Ведьмак: Происхождение». С бардом Лютиком на десерт.

Никакого BLM! «Уэнсдэй» Тима Бёртона раскритиковали за расизм. Ведь не бывает плохих темнокожих.

Элли, Джоэл и остальные на постерах экранизации игры The Last of Us. Все такие расово разнообразные.

Сыщик и его напарница на промо-кадре детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг. Премьера новой части — в декабре.

Гангстер Сильвестр Сталлоне обязательно вернётся — «Король Талсы» продлён на второй сезон. Сериал стартовал с рекордными показателями.