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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Король Теоден из «Властелина колец» раскритиковал сериал-приквел: «Это просто заколачивание денег»

Источник: New Line Cinema

Наконец-то нашёлся человек, высказавшийся начистоту о поделке, именуемой самым дорогим сериалом в истории. Вот он, наш герой, и не только герой битвы при Хельмовой пади и на полях Минас Тирита. Бернард Хилл, поднимавший на бой эорлингов так, что до сих пор мурашки по коже, озвучил своё отношение к приквелу «Властелин колец. Кольца власти».

В одном из свежих интервью исполнителя роли короля Теодена спросили, смотрел ли он сериал, и Хилл ответил, мол, не смотрел и не собирается. Его этот проект в принципе не интересует.

Это предприятие по заколачиванию денег, и я не собираюсь ни смотреть его, ни каким-либо образом в нём участвовать. Удачи им и всей их творческой команде, но к оригиналу эта вещь никакого отношения не имеет.

Ну вот, а создатели эпического приквела до того расстарались, что даже специалиста по птичьему помёту в Нуменоре завели. Питеру Джексону с его скромной кинотрилогией и не снилось.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (3)

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