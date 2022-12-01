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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Гангстер Сильвестр Сталлоне обязательно вернётся — «Король Талы» продлён на второй сезон

Источник: Paramount+

У Тейлора Шеридана и видеосервиса Paramount+ взаимная любовь, порождающая востребованный контент. В этом не дают усомниться свежие новости о ноябрьской премьере шоураннера «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Сериал официально продлён на второй сезон.

Криминальная драма Шеридана и Теренса Уинтера («Клан Сопрано») продемонстрировала рекордный старт на кабеле для новичков этого года, умудрившись обогнать даже фэнтези-эпик «Дом Дракона», — премьерный эпизод «Короля Талсы» собрал у экрана 3,7 млн зрителей.

Сталлоне играет мафиози Дуайта «Генерала» Манфреди, который вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют его в Талсу, штат Оклахома. И Манфреди на деле доказывает, что нигде не пропадёт, постепенно собирая команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

Теги
Король Талсы
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