Сильвестр Сталлоне и его подельники на промо-кадрах «Короля Талсы»

Вы должны знать их в лицо, если собираетесь следить за их судьбами в свежем проекте знатока криминальных драм Тейлора Шеридана. В сети появилась подборка промо-кадров к гангстерскому сериалу «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в роли титульного мафиози. Не лишённая юмора история начнётся на цифровой платформе Paramount+ 13 ноября.

Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

Соавтором проекта выступает Теренс Уинтер («Клан Сопрано»). В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон.