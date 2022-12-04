Телеовощи. Выпуск 473: Душные овощи

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:17 —
|Обсуждение новостей
|55:35 —
|Прощаемся с «Уэнсдэй»
|01:02:32 —
|«Уиллоу» (Willow) — 1x01—02
|01:32:41 —
|«Периферийные устройства» — 1x07
|01:49:06 —
|«Варвары» — 2x06 (финал сезона)
|02:00:53 —
|«1899» — 1x01—08
|02:05:41 —
|«Рик и Морти» — 6x08
|02:11:32 —
|«Король Талсы» — 1x03
|02:31:58 —
|«Мистический квест» — 3x03—04
|02:44:37 —
|«1703» — 1x01
|02:52:33 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x07
|02:59:45 —
|«Горец» — 2x13
|03:06:35 —
|«Остаться в живых» — 1x08
|03:19:09 —
|«Футурама» — 6x12
|03:24:04 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x06
|03:34:15 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x02
|03:47:09 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x03
|03:54:10 —
|Благодарности спонсорам
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