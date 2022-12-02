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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Во «Властелина колец. Кольца власти» попал чёрный ведьмак

Источник: Netflix

Сумрачный эльф Исмаэль Крус Кордова может спать спокойно — инклюзивность «Властелина колец. Колец власти» во втором сезоне упрочилась благодаря свежему пополнению каста второго сезона. В актёрский состав фэнтези-эпика записались Ясен Атор («Ведьмак»), Гэбриел Акувудике, Ниа Тоул, Бен Дэниелс, Амелия Кенворти и Николас Вудесон. Кого именно сыграют все эти люди, пока сохраняют в тайне.

А ещё во втором сезоне случился рекастинг — главаря орков Адара вместо выбывшего Джозефа Моула будет играть Сэм Хэзелдайн, который также значится в касте «Ведьмака».

Продолжение самого дорогого сериала в истории, которому не хватило средств продолжать съёмки в Новой Зеландии, нынче снимают в Великобритании, где подешевле. Процессом руководят шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, самопровозглашённые хардкорные фанаты Толкина.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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