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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

У «Ведьмака» появится спин-офф о Крысах с чернокожей Мистле

Источник: Netflix

Что делать штамповщикам альтернативной вселенной «Ведьмака», от которых не так давно сбежал исполнитель главной роли? Продолжать штамповать спин-оффы к тонущему флагману. Во всяком случае, об этом сообщают инсайдеры портала Redanian Intelligence, зачем-то добросовестно следящего за движухой вокруг франчайза

По неподтверждённой пока информации в планах у Netflix и компании забацать спин-офф под названием «Крысы». Знакомые с литературным первоисточником в курсе, что речь о разбойничьей шайке с крайне незавидной участью. В составе Крыс под прозвищем Фалька некоторое время разбойничала Цири, скрывавшаяся от нильфгаардцев. Там же она отыскала свою лесбийскую любовь — Мистле.

На роль последней, к слову, успели подобрать чернокожую актрису Кристелль Элвин. Ну, всё как в книгах. Мистле, как и остальных членов банды, представят в третьем сезоне «Ведьмака». Продолжение фэнтези без фантазии обещают показать летом 2023-го.

Теги
Ведьмак
Комментарии (5)

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