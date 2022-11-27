 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Прекрасная искательница приключений Барбарелла возвращается в 2023 году Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре Джеймс Кэмерон послал на хер продюсера за предложение сократить «Аватара»
СЕРИАЛЫ
221
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 ноября

Источник: HBO
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

1Маньяк в Лондоне на постере четвёртого сезона триллера «Ты» 5Николас Виндинг Рефн представляет новую историю мести в трейлере неонуара «Ковбой из Копенгагена» 1Второй сезон «Викингов: Вальхаллы» показывает свои первые кадры

Тоже интересно

3Полноценный сезон «Отеля „Хазбин“» наконец-то стартует в следующем году 1Мэл Гибсон ведёт радиодуэль с убийцей в свежем трейлере триллера «В эфире» 14Никакой цензуры! Дэвид Духовны кадрит Тони Коллетт во «взрослом» трейлере комедии «Наследство» 4BIBI появится в фильме с Сон Чжун Ки 10ЕВА-501: (Не) скучающие божества

Далее на КГ

5
Диснеевский «Странный мир» феноменально провалился в кинопрокате
 7
«Мы всего лишь поскребли по поверхности» — шоураннер «Уэнcдэй» обещает больше семейки Аддамс во втором сезоне
 1
Романтика? Звезда «Чёрной пантеры 2» рассказал об отношениях Нэмора и Шури
 0
«Буллбастер» — тизер аниме про роботов и экономику
 6
Тизер пятого сезона детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг нагнетает саспенс
 0
Честная реакция на J.Y. Park — Groove Back
 1
«Повесть о конце света» — новый трейлер и детали выхода продолжения аниме о противостоянии сильнейших людей и богов
 21
«Великий уравнитель 3» приманил очередную группу лицедеев
 7
Atomic Heart — отчёт с пресс-эвента, впечатления от игры
 17
Секси-злодейка Джамила Джамил из «Женщины-Халка» мечтает попасть в «Джона Уика»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Знаменитые галлы, Цезарь и эпичные сражения в свежем трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
 
Аниме «Моя жизнь в качестве питомца Инукай-сан» — новый трейлер фансервисного аниме про перерожденца в пёселя
 
Кино Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии
 
«Сильмариллион» недостаточно хорош для Нила Геймана. Другое дело — «Кольца власти»
 
Игры Эль Президенте ин спейс — анонсировано новое дополнение для Tropico 6
 
Новые сериалы недели: «Академия вампиров» в многосерийном формате
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
1ЕВА – 505: Конфеты и пиздюли
 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
2ЕВА – 504: Таргарианить сестру
 
4Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru