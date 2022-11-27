Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 ноября

Принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино, новостях и всём на свете. ЛГБТКГ-портал никогда ещё не был так близок к провалу.
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Секси-злодейка Джамила Джамил из «Женщины-Халка» мечтает попасть в «Джона Уика». И в «Форсаж». И в «Звёздные войны».
Ингрид Олеринская сломает четвёртую стену в драмеди «Ира» (фото). Съёмки сериала стартовали на днях.
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