Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 ноября

Принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино, новостях и всём на свете. ЛГБТКГ-портал никогда ещё не был так близок к провалу.

Минкультуры отказало сериалу «Монастырь» в прокатном удостоверении. Казалось бы, при чём тут Ивлеева?

Ингрид Олеринская сломает четвёртую стену в драмеди «Ира» (фото). Съёмки сериала стартовали на днях.

Джоэл и Элли выглядят сурово на постере экшен-триллера «Одни из нас». Главные герои на фоне заросших руин.

Гай Ричи командует на съёмочной площадке сиквела «Джентльменов» (фото). Помимо главных героев засветили первую жертву местных разборок.

Телеканал The CW принёс новым владельцам многомиллионные убытки. Сидаб как невеста с приданым, но есть нюанс.