Спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» показал свои первые кадры с Норманом Ридусом

Пусть «Ходячие мертвецы» и завершились, но за долгое время своего блуждания успели породить целую экранную вселенную. В рамках оной с позапрошлой осени велась разработка спин-оффа о персонажи Нормана Ридуса. И создателям уже есть что показать — в сети появились первые кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

О сюжете проекта пока известно не слишком много. Но мы точно знаем, что Дэрил отправится путешествовать по заполонённой живыми мертвецами Франции. В приключениях по Парижу компанию герою Ридуса составят француженка Изабель и британец Куинн — персонажи в исполнении Клеманс Поэзи и Адама Нагаитиса.AMC