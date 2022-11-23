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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» показал свои первые кадры с Норманом Ридусом

Пусть «Ходячие мертвецы» и завершились, но за долгое время своего блуждания успели породить целую экранную вселенную. В рамках оной с позапрошлой осени велась разработка спин-оффа о персонажи Нормана Ридуса. И создателям уже есть что показать — в сети появились первые кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

О сюжете проекта пока известно не слишком много. Но мы точно знаем, что Дэрил отправится путешествовать по заполонённой живыми мертвецами Франции. В приключениях по Парижу компанию герою Ридуса составят француженка Изабель и британец Куинн — персонажи в исполнении Клеманс Поэзи и Адама Нагаитиса.AMC

Теги
ГалереяХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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