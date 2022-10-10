 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel «В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» — анонс, тизер и новые персонажи для второй части четвёртого сезона
СЕРИАЛЫ
90
 
Прямая ссылка на новость:

Ниган и потрёпанная жизнью Мэгги в мёртвом Нью-Йорке — первый взгляд на новый спин-офф «Ходячих мертвецов»

«Ходячие мертвецы» спустя 12 лет после премьеры таки добрели до столь горячо ожидаемого многими финала, но не торопятся навсегда нас покинуть — на подходе очередной спин-офф «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» с тяжёлой артиллерией на борту. К своим ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган, а значит Мэгги и Ниган продолжат друг друга ненавидеть в совершенно новых локациях — парочка переберётся в Нью-Йорк, на постапокалиптический Манхэттен.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Согласно официальному синопсису, разрушающийся город наполнен мертвецами и новыми обитателями, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный мир, полный анархии, опасностей, красоты и ужаса.

Первый сезон (мы уверены, из многих) выйдет на AMC и AMC+ в апреле следующего года.

Теги
ГалереяХодячие мертвецы: Мертвый городХодячие мертвецы
Комментарии

Ещё на эту тему

13Мэгги и Ниган продолжат выживать в Нью-Йорке — анонсирован свежий спин-офф «Ходячих мертвецов» 6Время прощаться. «Ходячие мертвецы» показали трейлер финальных эпизодов

Тоже интересно

6Пятьдесят оттенков милоты: Дакота Джонсон с кроликом на постере фильма «Доводы рассудка» 3Эмили Бичем и другие пассажиры на кадрах хоррора «1899 год» 30Линдси Лохан зачем-то опять вернулась в трейлере фильма «Влюбиться в Рождество» 5«Блич: Тысячелетняя кровавая война» — новый трейлер и другие подробности экранизации финальной арки 17Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта

Далее на КГ

0
Суперсерьёзные Холмсы: Милли Бобби Браун и Генри Кавилл на съёмках «Энолы Холмс 2» (фото)
 1
Инфернальная анимация от Netflix и режиссёра Генри Селика в трейлере мультфильма «Уэнделл и Уайлд»
 1
От Дракулы до Носферату: мытарства актёра Николаса Холта
 11
Кассовый провал нового фильма с Марго Робби и Кристианом Бэйлом
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 октября
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 3–9 октября
 12
Marvel обновила свой таймлайн: «Тор 4», «Женщина-Халк» и «Ночной оборотень» заняли свои места в хвосте
 11
Никакой цензуры! Дэвид Духовны кадрит Тони Коллетт во «взрослом» трейлере комедии «Наследство»
 2
Киану Ривз выбыл из триллера Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе «Дьявол в белом городе»
 0
На новичках индустрии Mimiirose уже висит клеймо «айдолов-должников»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru