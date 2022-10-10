Ниган и потрёпанная жизнью Мэгги в мёртвом Нью-Йорке — первый взгляд на новый спин-офф «Ходячих мертвецов»

«Ходячие мертвецы» спустя 12 лет после премьеры таки добрели до столь горячо ожидаемого многими финала, но не торопятся навсегда нас покинуть — на подходе очередной спин-офф «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» с тяжёлой артиллерией на борту. К своим ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган, а значит Мэгги и Ниган продолжат друг друга ненавидеть в совершенно новых локациях — парочка переберётся в Нью-Йорк, на постапокалиптический Манхэттен.

Согласно официальному синопсису, разрушающийся город наполнен мертвецами и новыми обитателями, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный мир, полный анархии, опасностей, красоты и ужаса.

Первый сезон (мы уверены, из многих) выйдет на AMC и AMC+ в апреле следующего года.