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Мэгги и Ниган в мёртвом городе — первый тизер свеженького спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Едва «Ходячие мертвецы» добрели до финиша после 11 сезонов в эфире, как AMC уже бросил в бой новое пушечное мясо — Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джеффри Дин Морган) вынужденно продолжат крошить мертвяков в очередном спин-оффе хоррор-саги.

Вот уже и первый тизер подогнали!

Действие сериала развернётся спустя пару лет после событий финала. На этот раз герои будут выживать в самом центре Манхэттена.

Съёмки «Мёртвого города» почти завершены, а премьера ожидается в первой половине следующего года.

Кроме него самых стойких зрителей впереди ждут ещё два свежих спин-оффа «Ходячих мертвецов» — про Дэрила (Норман Ридус) и Рика Граймса (Эндрю Линкольн) с Мишонн (Данай Гурира).

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мертвый город
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Источник фотографий: Depositphotos

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