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Новые сериалы недели: приключения юного Грута и ходячих мертвецов

Источник: Marvel

На повестке дня ожидается сразу два спин-оффа и по совместительству антологии. Стриминговый сервис Disney+ покажет все пять серий мини-сериала по марвеловской вселенной о похождениях Малыша Грута, а кабельный канал AMC презентует очередной проект — сборник рассказов — по вселенной «Ходячих мертвецов».

Среда, 10 августа

 
Премьера+
Disney+
Я есть Грут I Am Groot

комедия, фантастика

В ролях Вин Дизель, Брэдли Купер

Короткометражные истории поведают о невероятных приключениях Малыша Грута и заодно познакомят зрителей с новыми необычными персонажами необъятной вселенной Marvel.

Перед премьерой «Женщины-Халка» успейте получить свою дозу Marvel — на видеосервисе Disney+ выйдут сразу все пять эпизодов анимационной антологии о приключениях юного члена Стражей галактики.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Лок и ключ Locke & Key

мистика, ужастик, триллер

В ролях Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра

Создатель Джо Хилл, Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл

Мистический триллер рассказывает о том, как овдовевшая Нина Локки с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Там семья надеется начать новую жизнь, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Однако фамильное гнездо таит в своих стенах магические ключи от порталов в другие миры и чудовище, которое за ними охотится, — с таким-то наследством семье будет не до отдыха.

Видео

Пятница, 12 августа

 
Конец сезона3
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Третий сезон космодрамы завершится десятым эпизодом Stranger In A Strange Land. В июле стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

Воскресенье, 14 августа

 
Премьера+
AMC
Истории ходячих мертвецов Tales Of The Walking Dead

драма

В ролях Джилиан Белл, Даниэлла Пинеда, Паркер Поузи, Джесси Т. Ашер, Энтони Эдвардс, Саманта Мортон

Антология состоит из нескольких отдельных, самодостаточных эпизодов из жизни выживанцев в условиях зомби-апокалипсиса.

На малые экраны выйдут сразу два эпизода свежего многосерийного проекта по знаменитой зомби-вселенной Роберта Киркмана. Всем хардкорным фанатам на заметку.

 
Конец сезона3
CBS
Зло Evil

драма, мистика

В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Третий сезон мистического триллера завершится десятым эпизодом. В июле потоковый сервис Paramount+ продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона4
HBO
Мир Дикого Запада Westworld

драма, триллер, фантастика

В ролях Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон

Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой

Четвёртый сезон технотриллера завершится восьмым эпизодом Que Será, Será. Кабельный канал HBO пока не делал никаких официальных заявлений о будущем сериала.

Видео

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