Новые сериалы недели: приключения юного Грута и ходячих мертвецов

Сезон 3

Netflix

Мистический триллер рассказывает о том, как овдовевшая Нина Локки с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Там семья надеется начать новую жизнь, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Однако фамильное гнездо таит в своих стенах магические ключи от порталов в другие миры и чудовище, которое за ними охотится, — с таким-то наследством семье будет не до отдыха.