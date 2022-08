Трейлер второго сезона «Шоу Капхэда»

Популярный платформер Cuphead наконец-то получил своё первое и последнее дополнение — порядком задержавшееся Cuphead: The Delicious Last Course. Но на этом история серии не заканчивается: экранизация от Netflix The Cuphead Show! (она же «Шоу Чашека!») ещё жива, и уже 19 августа у мультсериала появится второй сезон.

Пока же можно насладиться трейлером, обещающим показать кучу боссов из игры, героиню дополнения Мисс Чашу... ну и пару главных героев с Дьяволом, само собой — куда же без них. И вновь всё это подано с умеренно удачным закосом под классические мультики из первого половины прошлого века, но с откровенно современным количеством и стилем диалогов.