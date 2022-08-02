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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Деревяшка принимает ванну — свежий кадр из сериала «Я есть Грут»

На следующей неделе стриминговый сервис Disney+ презентует своим подписчикам анимационную антологию «Я есть Грут». В преддверии намеченной на 10 августа премьеры эксклюзивным кадром из сериала делится журнал Empire. На снимке, конечно же, главный герой истории в озвучке Вина Дизеля.

Приключенческая комедия по вселенной Marvel стартует на цифровой платформе Disney+ 10 вгуста.

Кадры из сериала «Я есть Грут»

Мультипликатор Кирстен Лепор, ответственная за режиссуру сборника коротких историй, охарактеризовала главного героя как милого озорника. Он, конечно, вызывает симпатию, но отнюдь не безобидный милах. Впрочем это мы и так знаем из полнометражных историй о похождениях Стражей галактики.

Теги
Я есть Грут
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