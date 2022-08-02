Деревяшка принимает ванну — свежий кадр из сериала «Я есть Грут»

На следующей неделе стриминговый сервис Disney+ презентует своим подписчикам анимационную антологию «Я есть Грут». В преддверии намеченной на 10 августа премьеры эксклюзивным кадром из сериала делится журнал Empire. На снимке, конечно же, главный герой истории в озвучке Вина Дизеля.

Приключенческая комедия по вселенной Marvel стартует на цифровой платформе Disney+ 10 вгуста.

Мультипликатор Кирстен Лепор, ответственная за режиссуру сборника коротких историй, охарактеризовала главного героя как милого озорника. Он, конечно, вызывает симпатию, но отнюдь не безобидный милах. Впрочем это мы и так знаем из полнометражных историй о похождениях Стражей галактики.