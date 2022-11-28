Новые сериалы недели: фэнтези «Уиллоу» возвращает волшебника Уорвика Дэвиса

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Disney+

События сериала-сиквела разворачиваются 20 лет спустя. Волшебник Уиллоу, некогда спасший от могущественной колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить злую волшебницу, снова готовится воевать с силами зла при поддержке старых и новых знакомых.

У Disney наклёвывается неплохая попытка в махровое фэнтези в его лучшем проявлении. Без повесточки не обойдётся, но оную вполне по силам заглушить юмором, приключениями и прочими радостями жизни.