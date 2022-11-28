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Новые сериалы недели: фэнтези «Уиллоу» возвращает волшебника Уорвика Дэвиса

Источник: Lucasfilm

На этой неделе главной сериальной премьерой станет релиз от стриминговой платформы Disney+. Подписчики цифровой платформы смогут оценит первые эпизоды фэнтези «Уиллоу» — прямого продолжения одноимённого фильма из 80-х. На отечественном фронте тоже премьера имеется — детективный триллер «Замёрзшие».

Понедельник, 28 ноября

 
Конец сезона2
HBO
5 авеню Avenue 5

комедия

В ролях Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс

Создатель Армандо Ианнуччи

Второй сезон космической комедии, которую никто не смотрит завершится восьмым эпизодом That's Why They Call It a Missile. Кабельный канал HBO вряд ли продлит сериал на третий сезон.

Видео

Среда, 30 ноября

 
Премьера+
Disney+
Уиллоу Willow

фэнтези

В ролях Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер

Создатель Джонатан Кэздан

События сериала-сиквела разворачиваются 20 лет спустя. Волшебник Уиллоу, некогда спасший от могущественной колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить злую волшебницу, снова готовится воевать с силами зла при поддержке старых и новых знакомых.

У Disney наклёвывается неплохая попытка в махровое фэнтези в его лучшем проявлении. Без повесточки не обойдётся, но оную вполне по силам заглушить юмором, приключениями и прочими радостями жизни.

Видео

Четверг, 1 декабря

 
Премьера+
Okko
Замёрзшие

триллер, детектив

В ролях Артём Быстров, Лена Тронина, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Кирилл Полухин

Полиция находит обледенелый труп голой женщины на окраине северного городка — это жена старшего следователя Евгения. Впав в ярость и не заботясь о законности методов, герой начинает настоящую охоту за убийцей. Влюблённая в него напарница пытается подавить в герое жажду мести, но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются, Евгения отстраняют от службы, его приёмный сын-подросток отворачивается от него после смерти мамы, и единственным человеком, который сочувствует герою, оказывается работник морга Митя, страдающий галлюцинациями. Ужасное происшествие, случившееся в прошлом, также ввергает Митю в пучину саморазрушения. Вместе герои исследуют тёмные стороны своих личностей, чтобы в итоге понять, к чему приводит выбор мести, а не жизни…

Сериальный дебют кинорежиссёра Адильхана Ержанова — мрачный психологический триллер и детектив в одном флаконе. Не исключено, что внутренним терзаниям главного персонажа истории уделят куда больше внимания, чем внешним событиям.

Видео

 
Сплетница Gossip Girl

драма, романтический

В ролях Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Келли Разерфорд

Создатель Джош Шварц

Сезон

Пятница, 2 декабря

 
Сезон2
Apple TV+
Хромые лошади Slow horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.

Видео

 
Конец сезона2
Канал неизвестен

Первый сезон технотриллера Джонатана Нолана и Лизы Джой завершится восьмым эпизодом The Creation of a Thousand Forests. Видеосервис Amazon пока не сообщал о продлении сериала.

Теги
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