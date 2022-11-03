Верните Генри Кавилла и выгоните сценаристов! Фанаты «Ведьмака» запустили онлайн-петицию

После шокирующих новостей об уходе Генри Кавилла из «Ведьмака», окутанных домыслами, куда больше смахивающими на правду, чем официальные объяснения, поклонники разделились во мнениях. Одни возликовали, что имя главного голливудского гика больше никак не связано с этой поделкой, другие пришли с уныние, третьи — в ярость, которая и вынудила недовольных прибегнуть к популярному методу — запустить онлайн-петицию.

Требования инициаторов категоричны: вернуть Кавилла на главную роль и уволить нынешних сценаристов сериала. Оные благодаря откровенному комментарию их экс-коллеги успели прославиться в сети как ярые ненавистники литературного первоисточника, а подобным личностям не место в экранизации. Так считают почти 30 тыс. человек — именно столько подписей пока набралось у электронного воззвания.

Вероятность того, что шоураннер и компания вкупе с Netflix хоть как-то отреагируют на эту петицию, стремится к нулю. Но так зрители по крайней мере обозначат свою позицию по отношению к случившемуся.