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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Судьба: Сага Винкс» осталась без третьего сезона

Источник: Netflix

Подростковое фэнтези «Судьба: Сага Винкс», радовавшее зрителей своей инклюзивностью и прогрессивностью, не сподобилось наколдовать себе третий сезон. Шоураннер проекта Брайан Янг («Дневники вампира») сообщил своим подписчикам в соцсетях, что Netflix решил не продлевать сериал, а ведь столько поклонников ждало его продолжения.

Причина крайне приземлённая — зрители, ознакомившись с первым сезоном, почему-то не кинулись наслаждаться вторым, и его просмотры оказались куда скромнее. А ведь авторы старались, внедряя расовое разнообразие и всякие модные квир-элементы.

Более «взрослая» игровая адаптация знаменитого мультсериала рассказывала об учёбе юных фей-подружек в магической школе Алфея. Г лавных героинь сыграли Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра), Элиша Эпплбаум (Муза) и Паулина Чавес (Флора).

Теги
Судьба: Сага Винкс
Комментарии (1)

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