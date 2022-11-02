Генри Кавилл хотел уйти из «Ведьмака» после второго сезона

Совсем недавно мировую паутину потрясла новость: Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в «Ведьмаке», покинет сериал после третьего сезона. Ему уже нашли замену в лице Лиама Хемсворта, младшего брата Тора из киновселенной Marvel. Вскоре от близких к производственному цеху источников последовали предположения о причинах такого поворота сюжета. Наиболее вероятной называли несовместимость графиков — после смены руководства Warner Bros. и личной заинтересованности Дуэйна «Скалы» Джонсона («Чёрный Адам»), Кавилл вернулся к роли Супермена во вселенной DC.

Однако поклонников такое объяснение не слишком-то убедило. Помня о трепетном отношении актёра к вселенной «Ведьмака» и соотнеся первоисточник с тем, что получилось в итоге, присовокупив недавние откровения сценариста о наплевательском подходе, некоторые сильно засомневались в правдивости версии с графиками. Поэтому энтузиасты портала Redanian Intelligecne провели собственное расследование, проанализировав уйму информации из старых интервью и заявлений.

Первый тревожный звоночек прозвенел ещё летом 2021 года, когда второй сезон находился в постпроизводстве, а третий ещё не одобрили. Источники в Netflix поговаривали о возможности заменить Кавилла, который собрался уходить после второго сезона из-за творческих разногласий касательно образа Геральта и его места в телеадаптации. Однако информацию никто не подтвердил, а чуть позже сериал официально продлили, увеличив гонорар исполнителя титульной роли с $ 400 тыс. до $ 1 млн за эпизод.

Тем не менее во время промотура Кавилл не раз выражал сожаление, что экранный Геральт далёк от книжного образа.

Самым сложным для меня было найти баланс между видением шоураннеров и моей любовью к книгам: я пытался воплотить книжного Геральта в соответствии с идеями шоуранненов. Это довольно тонкая грань. Всё-таки за адаптацию отвечают они, а я лишь пытался перенести книжного героя на экран так, чтобы он соответствовал обоим видениям. То, к чему я стремился, было не просто парой реплик в диалоге. Я хотел как можно точнее воплотить книжного Геральта, остаться верным первоисточнику. Генри Кавилл, хотел быть крутым ведьмаком

Несмотря на все разногласия, актёр подписался на третий сезон. Сыграла решающую роль надежда добиться своего или же всему виной знатно подросший гонорар? Об этом ничего не известно, но когда туманное будущее киновселенной DC прояснилось, а Гай Ричи вновь позвал Кавилла поработать вместе, актёр подозрительно легко и быстро расстался с Netflix и их инклюзивным видением «Ведьмака».

Но разработка «Человека из стали 2» находится на ранней стадии, фильм Ричи займёт начало 2023 года, до съёмок «Ведьмака». Есть мнение, что Кавилл вполне успел бы отснять четвёртый сезон, прежде чем вернуться к образу криптонца. Он сам говорил, что совместить два крупных проекта в год вполне возможно, подразумевая как раз Супермена и Геральта:

Надо помнить, что независимо от того, в каких фильмах я буду сниматься следующие несколько лет, мы всегда сможем совместить два проекта в одном году. Генри Кавилл, трудоголик

Анализируя имеющиеся данные, можно предположить, что Генри Кавиллу просто не понравилось то, куда шоураннеры Netflix завели «Ведьмака» в целом и его персонажа в частности. В совокупности с новыми проектами, на которые актёр подписался, тянуть опостылевшую лямку ему стало просто невмоготу, неинтересно и не слишком-то выгодно. На это намекают оброненные за несколько дней до ухода слова в интервью в ответ на вопрос, как он справляется с невзгодами:

Всё дело в вере. Если вы верите в то, что делаете, вы сможете продолжать это делать. Но также важно осознавать: если вы понимаете, что делаете что-то неправильное, стоит перестать это делать. Не стоит продолжать двигаться в этом направлении просто потому что. Это путь в никуда. Генри Кавилл, явно на что-то намекал

Так что поклонники могут принимать для себя любую версию: хоть более официальную о конфликте графиков, хоть более достоверную о том, что «никак они, б**дь, не научатся». Возможно, больше откровений будет во время промотура третьего сезона «Ведьмака», который состоится летом 2023 года.