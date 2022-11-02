Джереми Реннер нагнетает в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна»

Абсолютно созвучный «Мейр из Исттауна» сериал возвращается на экраны в начале следующего года — Paramount+ представил трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна», где Джереми Реннер говорит, что события первого сезона были лишь началом.

Премьера второго сезона «Мэра Кингстауна» — 15 января.

По сюжету Майк Макласки (Реннер) застрял в провинциальном городе, где процветает тюремный бизнес, и в качестве своеобразного серого кардинала регулирует отношения между полицией, заключёнными и местной властью, чтобы сохранить мир в Кингстауне. Конечно же, в конце первого сезона всё пошло к чертям, и в продолжении сериала он продолжит разгребать хаос с удвоенной силой.

В проекте снимаются Дайэнн Уист, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Эйдан Гиллен и другие.