Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини против всего мира в трейлере третьего сезона «Мёртв для меня»

Вместе они прошли и огонь, и воду, и убийство, и много-много лжи. Но то ли ещё будет. Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер третьего — заключительного — сезона чёрной комедии «Мёртв для меня» с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделлини. Свежие эпизоды выйдут в доступ 17 ноября.

Это история о том, как скверно переживающая своё вдовство Джен (Эпплгейт) познакомилась с оптимистичной творческой натурой Джуди (Карделлини), тоже недавно пережившей утрату. Женщины становятся подругами, но вскоре выясняется, что Джуди скрывает от Джен страшную правду, и на этом испытания главных героинь не заканчиваются.

Сценаристом и шоураннером сериала выступает Лиз Фельдман («Две девицы на мели»), которая вместе с Эпплгейт, Карделлини, Уиллом Ферреллом и Адамом Маккеем входит в команду исполнительных продюсеров.

И постер с обнадёживающим посланием: