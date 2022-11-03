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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Песочный человек» продлён на второй сезон

Источник: Netflix

Обновлено: А вот и подоспел официальный анонс продления — смотрите видео от Netflix внизу.

Исходный текст: Волнения вокруг откровенно затянувшегося объявления о дальнейшей судьбе «Песочного человека» теперь поутихнут. После просочившейся в сеть информации с официального твиттер-аккаунта DC Comics, указывающей на продление сериала, оную в эксклюзивном порядке подтверждаем портал Deadline. Потоковый сервис Netflix пока отмалчивается.

Многосерийная адаптация одноимённого графического романа Нила Геймана с Томом Старриджем в заглавной роли продолжит рассказывать о приключениях Морфея и знакомить зрителей с многочисленными обитателями его невероятного мира. Осталось только растормошить стриминговый сервис, чтобы он, наконец, подтвердил факт продления.

За адаптацию первоисточника наряду с Гейманм отвечают Дэвид С. Гойер («Основание») и Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»). Все трое также числятся исполнительными продюсерами проекта.

Теги
Песочный человек
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