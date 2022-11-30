Сыщик и его напарница на промо-кадре детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг

Сеть наводняют промо-материалы свежих эпизодов детективной драмы «Страйк» по романам Джоан Роулинг, скрывающейся под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. На атмосферном промо-кадре частный сыщик Корморан Страйк (Том Бёрк) и его верная спутница Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер), смотрят ан вас со всей серьёзностью и решимостью раскрыть новое дело.

К своим прямым обязанностям персонажи вернутся уже 11 декабря, когда на телеканале BBC One стартует экранизация пятого романа серии «Дурная кровь». Страйку и его помощнице предстоит распутывать дело сорокалетней давности.