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Сыщик и его напарница на промо-кадре детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг

Сеть наводняют промо-материалы свежих эпизодов детективной драмы «Страйк» по романам Джоан Роулинг, скрывающейся под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. На атмосферном промо-кадре частный сыщик Корморан Страйк (Том Бёрк) и его верная спутница Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер), смотрят ан вас со всей серьёзностью и решимостью раскрыть новое дело.

К своим прямым обязанностям персонажи вернутся уже 11 декабря, когда на телеканале BBC One стартует экранизация пятого романа серии «Дурная кровь». Страйку и его помощнице предстоит распутывать дело сорокалетней давности.

Промо-арт сериала «Страйк»
Теги
ГалереяСтрайк
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Источник фотографий: Depositphotos

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