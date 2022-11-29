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Вы переводитесь в ОПУ — вышел трейлер комедии «Я слежу за тобой»

Непростые, зато нескучные трудовые будни оперативно-поискового управления окажутся в центре внимания в свежем релизе отечественного онлайн-кинотеатра Premier. В сети появился трейлер многосерийной комедии «Я слежу за тобой» с Ильёй Ильиных и Тимофеем Трибунцевым в роли напарников.

Премьера уже на пороге — первый эпизод выходит на цифровой платформе 1 декабря.

Авторы проекта обещают показать комедийную хронику жизни современного мегаполиса глазами сотрудников наружного наблюдения полиции. В наказание за провал операции отдела по борьбе с наркотиками молодого лейтенанта Титова (Ильиных) ссылают в «наружку», где он становится напарником Шухера (Трибунцев), работающего исключительно «по учебнику». Теперь им придётся вместе раскрывать преступления, что крайне непросто из-за очень разного подхода к работе.

Теги
ВидеоЯ слежу за тобой
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