Вы переводитесь в ОПУ — вышел трейлер комедии «Я слежу за тобой»

Непростые, зато нескучные трудовые будни оперативно-поискового управления окажутся в центре внимания в свежем релизе отечественного онлайн-кинотеатра Premier. В сети появился трейлер многосерийной комедии «Я слежу за тобой» с Ильёй Ильиных и Тимофеем Трибунцевым в роли напарников.

Премьера уже на пороге — первый эпизод выходит на цифровой платформе 1 декабря.

Авторы проекта обещают показать комедийную хронику жизни современного мегаполиса глазами сотрудников наружного наблюдения полиции. В наказание за провал операции отдела по борьбе с наркотиками молодого лейтенанта Титова (Ильиных) ссылают в «наружку», где он становится напарником Шухера (Трибунцев), работающего исключительно «по учебнику». Теперь им придётся вместе раскрывать преступления, что крайне непросто из-за очень разного подхода к работе.