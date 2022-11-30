«Банды Лондона» Гарета Эванса продлены на третий сезон

Криминальный экшен-триллер «Банды Лондона» получил от британского вещателя Sky добро на третий сезон. Проект, создателем которого числится небезызвестный Гарет Эванс («Рейд»), относительно недавно завершил показ своего второго сезона, продолжившего кровавую гангстерскую сагу.

В продолжении, события которого разворачиваются спустя год после убийства главы лондонского криминалитета Шона Уоллеса, война за сферы влияния далека от завершения. В Лондоне бурлят страсти, густо приправленные кровавыми разборками с горами трупов. Поедполагается, третий сезон не будет изменять этой традиции.

Шоураннером второго сезона выступил Корин Харди, но пока неизвестно, останется ли он во главе проекта в третьем. В актёрский состав сериала входят Сопе Дирису, Паапа Эссьеду, Лусиан Мсамати, Пиппа Беннетт-Уорнер, Наргес Рашиди, Джаз Армандо, Фади Эльсайед, Салем Кали и Аймен Хамдуши.