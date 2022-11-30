Помятый Том Уэллинг в роли дедушки Сэма и Дина на промо-кадрах седьмого эпизода «Винчестеров»

В октябре выяснилось, что в приквеле «Сверхъестественного» погостит не понаслышке знакомый с каналом The CW Том Уэллинг, чей популярный сериал «Тайны Смолвиля» когда-то шёл на телеканале. А намедни подоспели промо-фото седьмого эпизода «Винчестеров», где можно полюбоваться на актёра в образе.

Напомним, Уэллинг играет Сэмюэла Кэмпбелла, отца главной героини Мэри (Мэг Доннелли). Именно он обучил свою дочурку всему, что знает о борьбе с нечистыми силами. В серии под названием Reflections зрители узнают все необходимые подробности появления персонажа в сериале.