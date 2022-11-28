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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

Корморан Страйк расследует новое дело в трейлере экранизации пятого детективного романа Дж. К. Роулинг

Полноценный трейлер пятого сезона детективного сериала «Страйк» попался в сети КГ-портала. Экранизация пятого романа Джоан Роулинг и её альтер-эго Роберта Гэлбрейта «Дурная кровь» выходит на канале BBC One 11 декабря.

Частный сыщик Корморан Страйк (Том Бёрк) и его очаровательная напарница Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер) берутся за сложнейшее дело — выяснить судьбу Марго Бамборо, пропавшей при таинственных обстоятельствах 40 лет назад, в 1974 году. Вину давно списали на серийного убийцу, переодевавшегося женщиной, но так ли это на самом деле? Героям предстоит раскрыть страшную правду и разобраться в собственных, давно не просто дружеских, отношениях.

Четырёхсерийную адаптацию по сценарию Тома Эдж режиссировала Сьюзан Талли. Дж. К. Роулинг является консультантом и исполнительным продюсером проекта.

Теги
ТрейлерХоллидей ГрейнджерТом Бёрк
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Источник фотографий: Depositphotos

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