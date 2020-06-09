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Свежие кадры из экшена «Воин» и детектива «Страйк» в сборном трейлере канала Cinemax

Кабельный канал Cinemax опубликовал сборный трейлер своих немногочисленных игровых сериалов, и в ролике среди прочих засветились свежие кадры из второго сезона криминальной экшен-драмы «Воин» и продолжения британского детектива «Страйк» по романам Джоан Роулинг.

Второй сезон «Воина» с Эндрю Кодзи в главной роли продолжит рассказывать о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско второй половины XIX века, а детективная драма с Томом Бёрком и Холлидей Грейнджер на этот раз поведает о событиях из четвёртого романа серии о Корморане Страйке «Смертельная белизна».

В трейлере не сообщается, когда именно сериалы вернутся в эфир, но достоверно известно, что свежие серии обоих проектов выйдут в этом году.

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