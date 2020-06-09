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Фёдор Бондаручк и Владимир Епифанцев привыкают к самоизояции в трейлере «Окаянных дней» Семёна Слепакова

В сети появился трейлер screenlife-сериала «Окаянные дни» Семёна Слепакова. 10-серийная комедия посвящена, как несложно догадаться, вызванному эпидемией COVID-19 карантину. Премьера состоится 11 июня на потоковом сервисе PREMIER.

Сериал представляет собой сборник из десяти отдельных историй. Все они рассказывают о том, как наши соотечественники справляются с проблемами и вызовами личной и профессиональной жизни в условиях пресловутого карантина.

В историях о самоизоляции среди прочих снялись Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко, Владимир Епифанцев, Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Проект по сценарию Слепакова и Максима Туханина срежиссировали Бондарчук, Епифанцев, Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский и Роман Волобуев.

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Темы
 
Видео Окаянные дни
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Фёдор Бондаручк и Владимир Епифанцев привыкают к самоизояции в трейлере «Окаянных дней» Семёна Слепакова

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10 Ср20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 СрНоль кадров в секунду (аудио)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
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Новые выпуски подкастов

 
19Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
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12Телеовощи – 342: По заказу новосибирского метрополитена
 
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7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА – 374: Реклама бонуса для спонсоров
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
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