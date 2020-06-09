Фёдор Бондаручк и Владимир Епифанцев привыкают к самоизояции в трейлере «Окаянных дней» Семёна Слепакова

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился трейлер screenlife-сериала «Окаянные дни» Семёна Слепакова. 10-серийная комедия посвящена, как несложно догадаться, вызванному эпидемией COVID-19 карантину. Премьера состоится 11 июня на потоковом сервисе PREMIER.

Сериал представляет собой сборник из десяти отдельных историй. Все они рассказывают о том, как наши соотечественники справляются с проблемами и вызовами личной и профессиональной жизни в условиях пресловутого карантина.

В историях о самоизоляции среди прочих снялись Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко, Владимир Епифанцев, Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Проект по сценарию Слепакова и Максима Туханина срежиссировали Бондарчук, Епифанцев, Андрей Болтенко, Ирина Вилкова, Пётр Буслов, Максим Пежемский и Роман Волобуев.