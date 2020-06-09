Звезда «Флэша» любил пялиться на женские груди и смеяться над чёрными, а теперь ищет новую работу

Первое правило клуба новых знаменитостей — прекращай тупо шутить в интернете. Второе правило клуба новых знаменитостей — удали свои старые тупые шутки из интернета. Казалось бы, правила простые, и если твоё имя становится хоть немного узнаваемым, то стоит к ним прислушаться. Но нет, актёр Хартли Сойер, исполнявший роль Удлиняющегося Человека в популярном сериале The CW «Флэш» явно думал, что его проказы никто не заметит, и можно не париться.

В своих твитах 2012 и 2014 годов он писал много вызывающих не то шуток, не то позёрских заявлений: смеялся над чёрными, рассказывал, как будет избивать свою будущую жену, как любит ловить бездомных женщин и отрезать им грудь. И, наконец, самое ужасное — как пялился на чьи-то сиськи во время очередного прослушивания. На свои или нет, уже не важно — карьера у Сойера теперь полетит вниз, словно рейтинги «Ходячих мертвецов». Актёр уже написал извинение, сославшись на свою тогдашнюю инфантильность, и удалил аккаунт. Увы, это не имеет большого значения, ведь после такой драки кулаками махать бесполезно.

The CW тоже сделал заявление от лица шоураннера сериала Эрика Уоллеса — мол, у нас такие шуточки не пройдут, и мы не будем терпеть, когда кто-то кого-то за что-то оскорбляет. Прочие звёзды сериала поддержали это решение, а исполнитель главной роли Грант Гастин в своем инстаграме даже сделал большой пост, рассказав, как эти события разбили ему сердце. В конце сообщения актёр традиционно примазался к #BlackLivesMatter, хотя чёрных его коллега убивать не призывал (или мы чего-то не знаем).

Хартли Сойер присоединился к сериалу в четвёртом сезоне в роли Ральфа Дибни. Изначально взрыв Ускорителя Частиц убил его персонажа, но Флэш перезапустил время, благодаря чему тот не только выжил, но и обёл мета-способности, научившись почти бесконечно растягивать своё тело и тем самым заимев неуязвимость для физического урона. Однако, за то время, что он был в команде, зритель узнал и другие его качества — при всей придурковатости, Дибни оказался талантливым и умным детективом, а ещё тем, кто никогда не бросит друзей в беде.

Судя по всему, в новом, уже седьмом сезоне «Флэша», который стартует осенью, команда распрощается с персонажем где-то за кадром, а сценаристы отдадут его функции и реплики какому-нибудь из профессоров Уэллсов (Том Кавана).