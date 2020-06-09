Новости блогов — с 24 мая по 7 июня

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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Подкасты и стримы

Выйдут в июне

10 Ср20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 СрНоль кадров в секунду (аудио)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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12 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
12 ПтЕВА (аудио)
13 СбТелеовощи (аудио)
14 ВсТелеовощи (видео)
14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
19Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
21ЕВА – 375: (Не) такое говно
 
12Телеовощи – 342: По заказу новосибирского метрополитена
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 408: Снайдеркат, жизнь с динозаврами и история GTA
 
7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА – 374: Реклама бонуса для спонсоров
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
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