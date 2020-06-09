Новости блогов — с 24 мая по 7 июня

Михаил Судаков рассказывает о третьем эпизоде Produce Camp 2020. Местами всё очень печально, создатели не понимают важных вещей. А ещё — про четвёртый и пятый эпизоды. Здесь уже всё пободрее, также прилагается видеоинструкция, как голосовать там за нашу Лану.

Лев Гринберг и компания в рамках подкаста «Назад в кино» обсуждают фильм «Выпускник». Практически час на что попало тратить не будут.

Илья Кролик вернулся на КГ! Теперь в блогах. Для затравки — несколько честных трейлеров. Кто ещё не приобщился, сделайте это.

Михаил Судаков презентует ролик по «Саге Бесконечности». Вся сага за две минуты, красочно и зрелищно.

Михаил Судаков с восторгом реагирует на Twice — More & More. Это Twice! Тут такие танцы, такой клип, такое всё! Нет, правда круто, шикарная хореография и всё остальное.

Михаил Судаков показывает короткометражку Star Wars: The Last Stand. Всего сто секунд, но каких! Хочется большего.

Михаил Судаков выкладывает новый ролик из серии «Герои короны и вируса». В три раза длиннее, во много раз смешнее! Не проходите мимо, кто ещё не, оно того стоит.

Михаил Судаков с интересом реагирует на дебют Redsquare — ColorFull. Любопытная песня, полная заигрываниями с прошлым. Концептуальный клип, где практически не показывают лица девушек.