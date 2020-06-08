Мистер Алекс Спэрроу в окружении легенд — фото со съёмок комедии «Космические войска»

Наш новый «человек в Голливуде» (да простит нас Невский) мистер капитан Алекс Спэрроу, в прошлой жизни — Алексей Воробьёв, без устали делится в своём инстаграме фотографиями со съёмочной площадки комедии «Космические войска» от Netflix. И похвастаться есть чем — коллекция селфи со знаменитостями весьма внушительна и включает Стива Карелла, Джона Малковича, Бена Шварца и тех двух красоток на скамейке:

Первый сезон сериала от создателя «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грега Дэниелса не всем пришёлся по вкусу, но есть серьёзное подозрение, что генералу Марку Р. Нёрду ещё дадут шанс проявить себя. Тем не менее, стриминг-гигант затягивает с официальным заявлением — считает просмотры, не иначе.