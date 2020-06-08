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Мистер Алекс Спэрроу в окружении легенд — фото со съёмок комедии «Космические войска»

Наш новый «человек в Голливуде» (да простит нас Невский) мистер капитан Алекс Спэрроу, в прошлой жизни — Алексей Воробьёв, без устали делится в своём инстаграме фотографиями со съёмочной площадки комедии «Космические войска» от Netflix. И похвастаться есть чем — коллекция селфи со знаменитостями весьма внушительна и включает Стива Карелла, Джона Малковича, Бена Шварца и тех двух красоток на скамейке:

Промо-арт сериала «Космические войска» Промо-арт сериала «Космические войска» Промо-арт сериала «Космические войска» Промо-арт сериала «Космические войска» Промо-арт сериала «Космические войска» Промо-арт сериала «Космические войска»

Первый сезон сериала от создателя «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грега Дэниелса не всем пришёлся по вкусу, но есть серьёзное подозрение, что генералу Марку Р. Нёрду ещё дадут шанс проявить себя. Тем не менее, стриминг-гигант затягивает с официальным заявлением — считает просмотры, не иначе.

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Выйдут в июне

10 Ср20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 СрНоль кадров в секунду (аудио)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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Новые выпуски подкастов

 
19Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
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7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
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17Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
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