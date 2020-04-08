«Космические силы» — кадры комедии со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Алексеем Воробьёвым

Появились первые кадры «Космических сил» — производственной комедии Netflix от коллег по «Офису» Грега Дэниелса и Стива Карелла. И, надо сказать, для столь амбициозной цели как покорение космоса стриминг-гигант собрал поистине звёздную команду во главе с самим Кареллом, в которую также вошли Джон Малкович, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Диана Сильверс, Джимм «Дзан Янг» О. Ян, Тони Ньюсом, Дон Лейк и сам Алексей Воробьёв ака Alex Sparrow. Последний хоть и не засветился на фото, должен появиться во всех 10 эпизодах сериала в роли Юрия «Бобби» Телатовича.

По сюжету заслуженного пилота генерала Марка Р. Нёрда (Карелл), мечтающего возглавить ВВС США, внезапно назначают командующим недавно сформированной шестой ветви американских военных сил — космических. Скептически настроенный, но преданный делу, он оставляет свою семью и отправляется на базу в Колорадо. Там с блестящей командой учёных и астронавтов под бдительным присмотром Белого дома он должен в кратчайшие сроки достичь полного космического превосходства США и снова высадиться на Луну.

Горячо ожидаемая премьера на Netflix намечена на 29 мая.