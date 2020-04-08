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«Космические силы» — кадры комедии со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Алексеем Воробьёвым

Появились первые кадры «Космических сил» — производственной комедии Netflix от коллег по «Офису» Грега Дэниелса и Стива Карелла. И, надо сказать, для столь амбициозной цели как покорение космоса стриминг-гигант собрал поистине звёздную команду во главе с самим Кареллом, в которую также вошли Джон Малкович, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Диана Сильверс, Джимм «Дзан Янг» О. Ян, Тони Ньюсом, Дон Лейк и сам Алексей Воробьёв ака Alex Sparrow. Последний хоть и не засветился на фото, должен появиться во всех 10 эпизодах сериала в роли Юрия «Бобби» Телатовича.

Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы» Кадры из сериала «Космические силы»

По сюжету заслуженного пилота генерала Марка Р. Нёрда (Карелл), мечтающего возглавить ВВС США, внезапно назначают командующим недавно сформированной шестой ветви американских военных сил — космических. Скептически настроенный, но преданный делу, он оставляет свою семью и отправляется на базу в Колорадо. Там с блестящей командой учёных и астронавтов под бдительным присмотром Белого дома он должен в кратчайшие сроки достичь полного космического превосходства США и снова высадиться на Луну.

Горячо ожидаемая премьера на Netflix намечена на 29 мая.

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 17 января 2019 годаNetflix готовит комедию «Космические силы» со Стивом Кареллом в главной роли
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