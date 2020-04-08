Наш ответ «Никите» — трейлер драмы «Надежда» от START

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отечественная видеоплатформа START продолжает расширять линейку собственных оригинальных сериалов. Один из них — драма «Надежда» с Викторией Исаковой в титульной роли.

Главная героиня вынуждена вести двойную жизнь — образцовая жена, мать и стюардесса в свободное время промышляет убийством людей. Разумеется, не по своей воле — когда-то в 90-е освободили из тюрьмы, и Никита Надежда до сих пор выплачивает долг. Но однажды её терпению приходит конец:

Компанию Виктории Исаковой на экране составят Алексей Морозов, Александр Кузьмин, Вероника Корниенко и Алексей Гуськов. Режиссирует сериал Елена Хазанова («Любовницы») по сценарию Эльдара Великорецкого и Екатерины Суровцевой («Бывшие»).

Премьера на сервисе START случится уже в следующем месяце.