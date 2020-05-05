Стив Карелл борется со стрессом в тизере комедии «Космические силы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер многосерийной производственной комедии «Космические силы» со Стивом Кареллом, который выступает не только исполнителем главной роли, но и соавтором проекта совместно с создателем американского «Офиса» Грегом Дэниелсом. Первый сезон о невыполнимой миссии по возвращению Америке былого космического величия выходит на экраны 29 мая.

Заслуженный ветеран воздушных сил Марк Р. Нёрд (Карелл) получает неожиданное новое назначение — возглавить недавно основанные космические силы США. Перед генералом Нёрдом, отныне руководящим командой талантливых учёных и астронавтов, поставлена практически невыполнимая задача — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и снова высадиться на Луну.

Помимо Стива Карелла в сериале снимаются Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Алексей Воробьёв.

И первый постер: