Стив Карелл борется со стрессом в тизере комедии «Космические силы»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер многосерийной производственной комедии «Космические силы» со Стивом Кареллом, который выступает не только исполнителем главной роли, но и соавтором проекта совместно с создателем американского «Офиса» Грегом Дэниелсом. Первый сезон о невыполнимой миссии по возвращению Америке былого космического величия выходит на экраны 29 мая.
Заслуженный ветеран воздушных сил Марк Р. Нёрд (Карелл) получает неожиданное новое назначение — возглавить недавно основанные космические силы США. Перед генералом Нёрдом, отныне руководящим командой талантливых учёных и астронавтов, поставлена практически невыполнимая задача — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и снова высадиться на Луну.
Помимо Стива Карелла в сериале снимаются Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Алексей Воробьёв.
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И первый постер: