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Официально: режиссёры «Человека-муравья» и «Алиты» приложили руку ко второму сезону «Мандалорца»

Иногда слухи всё же оказываются верны, и здесь именно тот случай. Режиссёр Роберт Родригес («Город грехов», «Алита»), до этого момента предпочитавший отмалчиваться, наконец официально подтвердил факт своего участия во втором сезоне «Мандалорца». В качестве доказательства представлено совместное фото с главной звездой сериала — Малышом Йодой:

Кадры из сериала «Мандалорец»

Накануне радостной новостью поделился и Пейтон Рид («Человек-муравей»), которому тоже выпала честь срежиссировать один из эпизодов нашумевшего сериала Disney+. Ранее было подтверждено, что в команду постановщиков второго сезона помимо самого Джона Фавро вошли Дэйв Филони, Рик Фамуйива и исполнитель роли Грифа Карги Карл Уэзерс.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс и Минг-На Вен, к которым уже точно присоединится Розарио Доусон.

Как известно, съёмки продолжения успели завершиться до того, как весь мир закрылся в своих домах, а значит, ничто не должно помешать октябрьской премьере второго сезона «Мандалорца». Более того, даже третий сезон — вопрос уже решённый.

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Галерея Мандалорец
 23 мартаРоберт Родригес срежиссировал один из эпизодов второго сезона «Мандалорца» 22 апреляТретий сезон «Мандалорца» уже в работе
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