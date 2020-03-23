Роберт Родригес срежиссировал один из эпизодов второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не так давно ходили упорные слухи о причастности ко второму сезону «Мандалорца» режиссёров Роберта Родригеса и Джеймса Мэнголда («Логан», «Ford против Ferrari»). И если последний информацию опроверг, то постановщик «Алиты» и «Города грехов» предпочёл отмолчаться. И судя по всему, он таки внёс свою лепту в съёмки новых эпизодов, завершившиеся буквально пару недель назад.

Сразу два издания — Slashfilm и Hnentertainment, ссылаясь на собственные надёжные источники, подтвердили участие Родригеса. Неизвестно лишь, ограничился ли он одним эпизодом, или ему доверили больше.

Среди подтверждённых постановщиков второго сезона Дэйв Филони, исполнитель роли Грифа Карги Карл Уэзерс и, разумеется, сам Джон Фавро. В продолжении вернутся Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Уэзерс и Минг-На Вен, к которым, вполне возможно, присоединятся Розарио Доусон и рестлерша Саша Бэнкс.

Выход новых эпизодов «Мандалорца» намечен на октябрь этого года.