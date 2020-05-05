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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Король тигров»: Николас Кейдж укротит экзотических кошечек в адаптации скандальной документалки Netflix

Николас Кейдж не устаёт вписываться в весьма неординарные проекты. Вот и первой своей крупной телевизионной ролью киноактёр выбрал парня по имени Джо Экзотик в остросюжетном сериале «Король тигров» (Tiger King) от канала CBS. Потому что почему бы и нет.

Прототип главного героя — Джозеф Шрибвогель по прозвищу Джо Экзотик, звезда недавней нашумевшей документалки потокового сервиса Netflix «Король тигров: Убийство, беспредел и безумие». Эксцентричный владелец зоопарка в Оклахоме и самопровозглашённый «лучший заводчик тигров в США», бывший полицейский, «гей-реднек с пушкой», кандидат в губернаторы и президенты — он заигрался до такой степени, что стал заложником собственного образа, забыв про зверей. Когда на питомник Джо пошла войной зоозащитница Кэрол Баскин, Экзотик обвинял её в банальном устранении конкурентов и таинственном исчезновении мужа, но всё это кончилось для него 22 годами тюрьмы.

Восьмисерийный проект станет экранизацией биографической статьи в журнале Texas Monthly за авторством Лейфа Рейгстада. Сценарий адаптации напишет Дэн Лагана («Американский вандал»). Он же выступит шоураннером сериала и исполнительным продюсером совместно с Полом Янгом («Полтора шпиона») и Брайаном Грейзером («Тёмная башня»).

Сам Экзотик хотел бы видеть в роли себя Брэда Питта, и сходство, очевидно, налицо. Но будем реалистами: при таких имени, харизме и истории Ник Кейдж — это то, что доктор прописал.

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Король тигров Король тигров: Убийство, беспредел и безумие
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