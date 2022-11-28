 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая Женщина-кошка демонстрирует свой сногсшибательный прикид Новые части серии «Миссия невыполнима» своей эпичностью уничтожат все предущие фильмы с Томом Крузом Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» DC Comics представило нового союзника для Константина и Бэтгёрл: знакомьтесь, Ксанте
2
СЕРИАЛЫ
341
 
Прямая ссылка на новость:

Секс-инструктор Юрий Стоянов и клыкастая Лукерья Ильяшенко в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Новые друзья, новые враги, новые хранители — жизнь смоленских вампиров не стоит на месте. Онлайн-кинотеатр START выкатил полноценный трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы» с обновившимся актёрским составом и заманухой в самом конце видеоролика. Продолжение истории стартует 13 декабря.

Во втором сезоне семье Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) предстоит разбираться с последствиями событий, произошедших в первом сезоне, а также реагировать на новые угрозы. К тому же под его опеку попадёт девочка Мила — потенциально ценный свидетель в деле о череде убийств в Подмосковье.

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. Новые эпизоды срежиссировал отвечает Дмитрий Грибанов («Два холма»), сценарий подготовил шоураннер проекта Алексей Акимов.

Теги
ВидеоВампиры средней полосы
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

3Юрий Стоянов и его «семья» на постере второго сезона «Вампиров средней полосы» 2Свежая кровь на постере второго сезона «Вампиров средней полосы» 2У второго сезона «Вампиров средней полосы» появилась дата выхода (видео)

Тоже интересно

28Знаменитые галлы, Цезарь и эпичные сражения в свежем трейлере комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» 7Киноклассика по выходным: «Мои счастливые звёзды» 18Режиссёр «Константина 2» будет бороться за жёсткий рейтинг R 12«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона» 1Мэл Гибсон ведёт радиодуэль с убийцей в свежем трейлере триллера «В эфире»

Далее на КГ

2
Warner Bros. запретил Странному Элу Янковичу пародировать тему из «Гарри Поттера»
 5
Время Рагнарёка! Журнал Time назвал топ лучших игр 2022 года
 0
Целая пачка новых скриншотов Atomic Heart
 0
В сети появилось видео первых 30 минут The Callisto Protocol
 8
Дэйв Батиста и его сообщники на постере хоррора «Стук в хижине» М. Найта Шьямалана
 0
Рецензия и отзывы на сериал «1899»
 0
Анонсирован новый комикс про сексуальную вампиршу Дракулину
 4
«Тоня против всех» помогла Марго Робби осознать, что она хорошая актриса
 3
Издадим сиквел «Евангелиона» на русском! Сборы на выпуск манги Re-Take запущены на Boomstarter
 7
Создатели хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» переосмыслят «Бэмби»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Женщины с яйцами: Рона Митра, Фамке Янссен и Стефани Мартини сыграют в футуристическом экшен-ужастике
 
Metallica в комиксах — объявлена новая линейка новелл от Vault Comics
 
Избитый Чарли Ханнэм на свежих кадрах драмы «Шантарам»
 
Аниме «Магическая битва» — первые подробности второго сезона
 
Игры Недоплатили: озвучившая Байонетту актриса объяснила, почему не вернулась в Bayonetta 3
 
Игры Nvidia представляет DLSS 3 и GeForce RTX 40
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 541: «Улыбка», «Энола Холмс 2» и жизнь Странного Эла Янковича
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
1ЕВА – 505: Конфеты и пиздюли
 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
2ЕВА – 504: Таргарианить сестру
 
4Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru