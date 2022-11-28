Секс-инструктор Юрий Стоянов и клыкастая Лукерья Ильяшенко в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Новые друзья, новые враги, новые хранители — жизнь смоленских вампиров не стоит на месте. Онлайн-кинотеатр START выкатил полноценный трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы» с обновившимся актёрским составом и заманухой в самом конце видеоролика. Продолжение истории стартует 13 декабря.

Во втором сезоне семье Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) предстоит разбираться с последствиями событий, произошедших в первом сезоне, а также реагировать на новые угрозы. К тому же под его опеку попадёт девочка Мила — потенциально ценный свидетель в деле о череде убийств в Подмосковье.

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. Новые эпизоды срежиссировал отвечает Дмитрий Грибанов («Два холма»), сценарий подготовил шоураннер проекта Алексей Акимов.