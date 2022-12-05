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Распутная Кристина Асмус на первых кадрах из чёрной комедии «РАЙцентр»

Отечественный видеосервис «Иви» готовит многосерийную чёрную комедию с детективными нотками под названием «РАЙцентр» и уже делится первыми кадрами из проекта, где одну из главных ролей играет Кристина Асмус в уже привычном образе барышни с пониженной социальной ответственностью.

Премьеру сериала, где также снимаются Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская и Иван Добронравов, обещают в следующем году.

На 20-летие окончания школы в деревне Вармалей собираются бывшие одноклассники, но праздничное мероприятие омрачает жуткая находка — со дна местного пруда поднимают автомобиль, утонувший на выпускном двадцать лет назад. Внутри автомобиля обнаруживают труп и таинственный камень-метеорит.

Кадры из сериала «РАЙцентр» Кадры из сериала «РАЙцентр» Кадры из сериала «РАЙцентр» Кадры из сериала «РАЙцентр» Кадры из сериала «РАЙцентр» Кадры из сериала «РАЙцентр»
Теги
ГалереяРАЙцентр
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Источник фотографий: Depositphotos

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