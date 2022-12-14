Netflix закрыл «Монахиню-воина» после двух сезонов

Вернувшиеся в ноябре боевые монахини не впечатлили Netflix своими рейтинговым показателями, и стриминговый сервис оперативно с ними распрощался — «Монахиня-воин» официально закрыта после двух сезонов. Производство третьего, по традиционной схеме видеосервиса, предполагало бы повышение производственного бюджета проекта, но оный, к сожалению, не оправдал рейтинговых надежд.

Фэнтези-экшен рассказывал о погибшей сироте Аве (Альба Баптиста), воскрешённой благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.

Шоураннером сериала числился Саймон Берри («Континуум»). В сериале также снимались Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.