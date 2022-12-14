Брайан Крэнстон борется с последствиями своих решений в трейлере второго сезона «Вашей чести»

Слуга закона стал жертвой собственных благих намерений. Кабельный канал Showtime опубликовал свежий трейлер второго — заключительного — сезона юридического триллера «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Финальные серии начнут выходить 13 января.

Судья Майкл Дезиато (Крэнстон) не мог допустить, чтобы его сын Адам (Хантер Дуэн), насмерть сбивший сына криминального авторитета Джимми Бакстера (Майкл Сталберг), попал за решётку. Но его решение защитить родного человека привело к череде тяжких последствий, с которыми главный герой вынужден считаться в продолжении истории.