 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Фиаско «Колец власти»: агрегатор Metacritic составил топ лучших сериалов 2022 года Голая и связанная «Непослушная» пассия Александра Петрова на первом постере эротической драмы Мнение о «Уэнсдэй» - няша в Хогвартсе для бедных Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» «Золотой глобус 2023» — номинанты в области кино
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
254

Джереми Реннер решает проблемы в родном городе — вышел трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна»

Ведение семейного бизнеса в этом городке равносильно пожизненному сроку. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна» Тейлора Шеридана. Продолжение криминальной драмы с Джереми Реннером в главной роли стартует 15 января.

В центре драмы о социальном неравенстве, расизме и коррупции находится влиятельное семейство Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самый прибыльный бизнес — тюрьмы. Городок, в котором царит беззаконие, возглавляет мэр Майк Макласки (Реннер).

В сериале также снимаются Дайэнн Уист, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Эйдан Гиллен и другие. Шеридан и Реннер входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоМэр Кингстауна
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+Харрисон Форд и его семья на персонажных постерах приквела «Йеллоустоун: 1923»

Тоже интересно

16Рейтинги третьей серии «Дома Дракона» ниже показателей первых серий 10Райан Рейнольдс засветился в костюме Дэдпула. Что это может значить? 1Баба Яга в пылу перестрелки на свежем постере «Джона Уика 4» 22У кого в России гонорар больше: Нагиев доминирует над Петровым и Козловским 8У Dragon Age: Dreadwolf будет очень «неожиданный» злодей

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на шестой сезон сериала «Рик и Морти»
 1
TXT объявляет дату нового релиза
 1
Red Velvet и Aespa вместе отмечают «Чудесное рождество» в праздничном клипе
 0
КГ играет: Xenoblade Chronicles 3
 5
Киллиан Мёрфи наблюдет взрыв на свежем постере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
 5
У обновления The Witcher 3 есть множество проблем из-за лени разработчиков
 1
Брайан Крэнстон борется с последствиями своих решений в трейлере второго сезона «Вашей чести»
 2
Чан Гю Ри рассказала, почему оставила позади карьеру певицы
 2
«Уэнсдэй» — второй по популярности англоязычный сериал Netflix
 4
Брендан Фрейзер жаждет искупления в трейлере драмы «Кит» Даррена Аронофски
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги
 
Кино Режиссёр «Константина 2» рассказал, в чём была главная проблема с запуском сиквела
 
Игры The Game Awards 2022 — просмотр и обсуждение в прямом эфире
 
Аниме «Маргинальный сервис» — анонс и тизер особо оригинального аниме от Cygames
 
Игры Rockstar Games официально ответили на масштабную утечку по GTA VI
 
Колин Фаррелл назвал примерную дату начала съёмок «Пингвина»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
 
8Телеовощи – 473: Душные овощи
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 544: Квентин Тарантино наехал на Marvel, рождественские «Стражи Галактики», «Преступница Эмили»
 
2Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
 
11Телеовощи – 472: Дикпики как признание заслуг
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru