Джереми Реннер решает проблемы в родном городе — вышел трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна»

Ведение семейного бизнеса в этом городке равносильно пожизненному сроку. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна» Тейлора Шеридана. Продолжение криминальной драмы с Джереми Реннером в главной роли стартует 15 января.

В центре драмы о социальном неравенстве, расизме и коррупции находится влиятельное семейство Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самый прибыльный бизнес — тюрьмы. Городок, в котором царит беззаконие, возглавляет мэр Майк Макласки (Реннер).

В сериале также снимаются Дайэнн Уист, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Эйдан Гиллен и другие. Шеридан и Реннер входят в команду исполнительных продюсеров проекта.