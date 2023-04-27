Анонсирована игра по мультсериалу Totally Spies!

Французский разработчик и издатель Microids, больше всего известный отечественной публике по квестовому франчайзу Syberia, анонсировал игру на основе франко-канадского мультсериала Totally Spies! Её релиз намечен на 2024 год на PC и необъявленных консолях. Названия проект пока не имеет.

Известно, что в новом тайтле нам придётся влезть в шкуры трёх знаменитых шпионок (Сэм, Кловер и Алекс) из упомянутой анимационной эпопеи, чтобы спасти мир. При этом авторы намерены снабдить игру инновационными геймплейными механиками и захватывающими миссиями. Больше подробностей о проекте создатели обещают предоставить позднее.

Оригинальный мультсериал Totally Spies! насчитывал шесть сезонов, транслировавшихся по французскому телевидению в период с 2001 по 2013 год. В 2024-м должно выйти его продолжение, компаньоном которого, видимо, и станет грядущая игра от Microids.