Нео-нуарный комикс Criminal получит экранизацию

Как сообщает Variety, телевизионная адаптация долгоиграющей нео-нуарной саги Эда Брубейкера и Шона Филлипса Criminal выйдет на платформе Prime Video.

Хотя подробностей о сериале пока очень мало, известно, что сам Брубейкер написал сценарий пилота. Он и Филлипс также выступят в качестве исполнительных продюсеров. Брубейкер также станет сопродюсером сериала вместе с автором криминальных романов Джорданом Харпером, Сарой Карбинер и Филлипом Барнеттом. Legendary Television также выступит исполнительным продюсером сериала.

Мы с Шоном строили этот мир в наших книгах более десяти лет, и теперь иметь возможность воплотить его в жизнь для Amazon. А то, что Amazon так поддержал проект и проявил столько веры в наше с Джорданом видение шоу, ещё более невероятно. Эд Брубейкер, радуется

Ник Пеппер, глава американского подразделения SVOD, полностью принадлежащего Amazon MGM Studios тоже доволен возможности адаптировать знаменитый комикс:

Criminal — это любимый многими графический роман, созданный самой культовой командой в истории комиксов. Я знаю, что наши глобальные клиенты Prime Video немедленно примут эту историю. И я с нетерпением жду начала работы с Эдом, Джорданом и командой, чтобы перенести её на экран.

Criminal стартовал в 2006 году на (ныне несуществующем) импринте Icon, который находился в подчинении Marvel Comics. В этом подразделении комикс выходил до 2011 года, при этом были выпущенны четыре ограниченные серии и шесть коллекционных изданий. Потом комикс перешёл под крышу Image Comics. Затем последовало несколько новых одиночных выпусков и отдельная новелла My Heroes Have Always Been Junkies. С 2019 по 2020 год выпускался новый том.

Каждая из сюжетных арок комикса является самостоятельной, в ней действуют разные персонажи и истории, но все они населяют один и тот же мрачный и кровавый преступный мир. Так что у продюсеров имеется богатый исходный материал. А ещё Image недавно анонсировало новый хоррор-комикс от Брубейкера и Филлипса.