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СЕРИАЛЫ
712

Новые сериалы недели: «Мистер и миссис Смит» в переосмыслении Дональда Гловера

Источник: Amazon

В условиях отсутствия сколь-нибудь серьёзной конкуренции свой рискованный ход готовится сделать стриминговый сервис Amazon, презентующий на неделе экшен-комедию Дональда Гловера «Мистер и миссис Смит», многосерийную версию одноимённого фильма Дага Лаймана.

Вторник, 30 января

 
Конец сезона1
Disney+
Перси Джексон и Олимпийцы Percy Jackson and the Olympians

фэнтези

В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли

Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг

Первый сезон детского фэнтези по романам Рика Риордана завершится восьмым эпизодом под названием The Prophecy Comes True. Стриминговый сервис Disney+ официально проект пока не продлевал.

Видео

Пятница, 2 февраля

 
Премьера+
Amazon
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith

комедия, боевик

В ролях Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Пози, Беверли Гловер, Вагнер Моура

Создатель Дональд Гловер, Франческа Слоан

Многосерийная интерпретация одноимённого кинохита 2005 года. Джoн и Джeйн Cмит — коллеги-спецагенты, заключающие бpaк по приказу курирующего их ceкpeтнoго aгeнтcтва. Но кoгдa их миссия начинает идти не по плану, супруги вынyждeны бopoтьcя зa cвoй coюз, потому что развод в их случае невозможен.

Видео

Воскресенье, 4 февраля

 
Сезон12
HBO
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm

комедия

В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн

Создатель Ларри Дэвид

Мокьюментари рассказывает историю Ларри Дэвида — соавтора и сценариста сериала «Сайнфилд». Сюжет главным образом крутится вокруг жизни сценариста и продюсера, которая протекает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Все актёры, задействованные в сюжете, играют самих себя. Так, помимо самого Ларри, в сериале снимается его жена Шерил Хайнс, его менеджер Джефф Гарлин и его жена Сьюзи. Помимо близкого окружения сценариста, есть и приглашенные звёзды Голливуда, которые также исполняют роли самих себя.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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