«Беспринципные» гуляют по-взрослому в трейлере четвёртого сезона

Обитатели заповедника на Патриарших возвращаются. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко и компанией.

Продолжение популярного комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина, повествующих о развесёлой жизни обитателей элитного района столицы, стартует на цифровой платформе 23 марта.

K ocнoвнoмy актёрскому cocтaвy в чeтвёpтoм ceзoнe присоединились Mилoш Бикoвич, Maкcим Лaгaшкин, Aннa Cлю и Maтвeй Лыкoв, а также Иpинa Пeгoвa, Aлeкcaндp Бaлyeв и Kceния Утexинa, с персонажами которых зрители познакомились в фильме «Беспринципные в деревне».

На днях «Кинопоиск» презентовал промо ещё одного оригинального сериала — закадровые снимки драмы «Игры» о проведении в Советском Союзе Олимпиады-80.