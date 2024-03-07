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«Беспринципные» гуляют по-взрослому в трейлере четвёртого сезона

Обитатели заповедника на Патриарших возвращаются. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко и компанией.

Продолжение популярного комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина, повествующих о развесёлой жизни обитателей элитного района столицы, стартует на цифровой платформе 23 марта.

K ocнoвнoмy актёрскому cocтaвy в чeтвёpтoм ceзoнe присоединились Mилoш Бикoвич, Maкcим Лaгaшкин, Aннa Cлю и Maтвeй Лыкoв, а также Иpинa Пeгoвa, Aлeкcaндp Бaлyeв и Kceния Утexинa, с персонажами которых зрители познакомились в фильме «Беспринципные в деревне».

На днях «Кинопоиск» презентовал промо ещё одного оригинального сериала — закадровые снимки драмы «Игры» о проведении в Советском Союзе Олимпиады-80.

Теги
ВидеоБеспринципные
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Источник фотографий: Depositphotos

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