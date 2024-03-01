«Игры» — тизер-постер и кадры со съёмок драмы об Олимпиаде-80

В этом году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентует многосерийную масштабную драму под названием «Игры», а пока потенциальные зрители могут одним глазком взглянуть на появившиеся в сети кадры со съёмок. Оные, к слову, уже завершились, и проект ушёл в постпроизводство.

В основном актёрском составе ворсьмисерийной драмы о подготовке Советского Союза к проведению грандиозного спортивного соревнования мирового масштаба значатся Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов и Евгений Стычкин, который также срежиссировал проект.

Дебютный постер: