Пацаны решают подзаработать «На автомате» — тизер криминальной комедии

Кажется, Турбо продолжает свою криминальную деятельность. В сети появился тизер-трейлер многосерийной криминальной комедии «На автомате» со Славой Копейкиным («Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли. Премьера сериала состоится на стриминговой платформе «Кинопоиск» в следующем году. Точной даты выхода пока нет.

Братья-подростки Рома и Женя маются от рутины, пока в их «светлые» головы не приходит «гениальная» идея — продать на даркнете стянутые с тайного склада оружия автоматы. Последствия не заставляют долго себя ждать — в дело об украденном оружии включаются опасные люди, а также все жители родного городка главных героев.

В сериале также снимаются Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Иван Добронравов и другие.