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Пацаны решают подзаработать «На автомате» — тизер криминальной комедии

Кажется, Турбо продолжает свою криминальную деятельность. В сети появился тизер-трейлер многосерийной криминальной комедии «На автомате» со Славой Копейкиным («Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли. Премьера сериала состоится на стриминговой платформе «Кинопоиск» в следующем году. Точной даты выхода пока нет.

Братья-подростки Рома и Женя маются от рутины, пока в их «светлые» головы не приходит «гениальная» идея — продать на даркнете стянутые с тайного склада оружия автоматы. Последствия не заставляют долго себя ждать — в дело об украденном оружии включаются опасные люди, а также все жители родного городка главных героев.

В сериале также снимаются Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Иван Добронравов и другие.

Теги
ВидеоНа автомате
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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