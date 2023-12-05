«Слово пацана» Жоры Крыжовникова популярнее «Игры в кальмара»

Стартовавшая в начале ноября криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» успела достичь невероятной популярности у отечественной аудитории. По подсчётам цифровой платформы «Кинопоиск», история об уличных бандах из лихих 90-х установила абсолютный рекорд по популярности среди сериалов в России.

Прежним лидером целых два года значилась жестокая южнокорейская драма об игре на выживание «Игра в кальмара». Но по индексу популярности у отечественных зрителей она давно осталась позади.

Проект с Ивaнoм Янкoвcким, Cepгeeм Бypyнoвым и Hикитoй Koлoгpивым в ocнoвныx poляx рассказывает о жёстких реалиях в которых оказалась наша страна после развала Союза. Главные герои пытаются выжить на руинах прошлого, и на фоне общего упадка и тотальной разрухи в стране молодняк активно ввязывается в войны уличных группировок.