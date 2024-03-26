 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Герои и злодеи на одном эпичном постере экшена Зака Снайдера «Мятежная луна: Дитя огня» Суперагент Генри Кавилл с котиком на свежем промо «Аргайла» Мэттью Вона «Сверхъестественное» возвращается? Дженсен Эклс и Джаред Падалеки отвечают на вопрос Marvel предложило взглянуть на последние моменты жизни Джонни Блейза в роли Призрачного гонщика Трейлер «Звёздных войн: Аколита» на YouTube утопили в минусах
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
646

Хоумлендер, Билли Бутчер и остальные на свежем промо-арте «Пацанов»

Продолжающие будоражить зрительское внимание «Пацаны» понемногу готовится к возвращению сериала на экраны. Но до летней премьеры четвёртого сезона будет ещё много поводов вспомнить об антигеройской сатире Эрика Крипке. Один из таких — Comic Con в Мехико, который в этом году пройдёт 2–5 мая. Среди прочих там отметятся и «Пацаны».

И в честь этого важного события официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал целую подборку иллюстраций с главными персонажами. Этот промо-арт будут использовать для печати на пропусках для майского мероприятия.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

В начале марта у четвёртого сезона появилась пара персонажных постеров — с Хоумлендером и Викторией Ньюман.

Теги
Пацаны
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Хоумлендер и Виктория на постерах четвёртого сезона «Пацанов» 12«Пацаны» почти готовы — Эрик Крипке показал супергеройский кадр из четвёртого сезона +Хоумлендер объявил дату возвращения «Пацанов» на постере четвёртого сезона

Тоже интересно

18Ужастик Стивена Содербега распугал зрителей и снявшуюся в фильме Люси Лью 0Мастер Чиф и его команда отбиваются от врагов на свежих постерах второго сезона Halo 1Первый взгляд на Джейка Джилленхола в драме «Презумпция невиновности» 15Снова одинокий волк: в третьем сезоне Ричер лишится прекрасных напарниц 0Baldur's Gate 3 начинает год с первого места в топе продаж Steam

Далее на КГ

0
Сорвиголова столкнётся с гневом Росомахи на страницах нового выпуска серии Daredevil
 5
«Вонка» и «Дюна» убедили студию Warner Bros. купить Тимоти Шаламе
 0
«Никто не хочет рисковать»: бюджеты игр раздуваются, а издатели предпочитают проверенные временем IP
 0
Dead by Daylight объединилась со Slipknot
 18
Юрий Никулин «снимется» в новом фильме Сарика Андреасяна
 26
Пушки, тачки и Уилл Смит в трейлере экшена «Плохие парни 4»
 0
ЕВА-574: Прямая трансляция
 8
Экшен «Расплата 2» с Беном Аффлеком отправился на съёмки
 32
«Пиратов Карибского моря» ждёт полный перезапуск без известного всем актёра
 6
«Оппенгеймер» принёс Киллиану Мёрфи новую главную роль в эпической драме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Опубликован трейлер грядущего аниме-фильма по ранобэ «Повелитель»
 
Кино Как стать лидером бокс-офиса: формула успеха Universal Pictures
 
Кино «Я получала бы до хрена больше, зовись я Оливером» — Оливия Колман о разнице в голливудских зарплатах
 
Чёрная вдова начала расследовать вероятную смерть своего самого любимого Мстителя
 
Кино «Мы из будущего» превратились в «Блиндаж» от Ильи Куликова (трейлер)
 
Кино Сидни Суини умоляла спустить её вниз головой на паутине — актриса откровенничает в свежем промо «Мадам Паутины»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
14Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
 
2Ноль кадров в секунду – 518: Чёрный на три процента
 
 
6ЕВА – 573: Бездна интеллекта
 
2Телеовощи – 540: Серийный душнила
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 611: «Дюна 2», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Оскар 2024», математика Зака Снайдера, «Дева и дракон»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 119: Что такое «инди-игры»?
 
 
0Ноль кадров в секунду – 517: Мифические волосатые груди
 
 
6Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 118: Sweet Baby Inc. и прочие источники «повесточки»
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru