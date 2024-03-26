Хоумлендер, Билли Бутчер и остальные на свежем промо-арте «Пацанов»

Продолжающие будоражить зрительское внимание «Пацаны» понемногу готовится к возвращению сериала на экраны. Но до летней премьеры четвёртого сезона будет ещё много поводов вспомнить об антигеройской сатире Эрика Крипке. Один из таких — Comic Con в Мехико, который в этом году пройдёт 2–5 мая. Среди прочих там отметятся и «Пацаны».

И в честь этого важного события официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал целую подборку иллюстраций с главными персонажами. Этот промо-арт будут использовать для печати на пропусках для майского мероприятия.

В начале марта у четвёртого сезона появилась пара персонажных постеров — с Хоумлендером и Викторией Ньюман.